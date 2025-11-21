El depósito de la biblioteca pública, a punto de cumplir dos años cerrado
La Xunta ordenó su clausura temporal por obras en el edificio, pero no se volvió a abrir pese a estar terminados estos trabajos
Los fondos siguen almacenados en la vieja biblioteca de Ourense
Todas aquellas personas interesadas en solicitar el préstamo de una obra de la literatura clásica española deben armarse de paciencia, porque hoy por hoy es imposible hacerlo en la Biblioteca Pública Antonio Odriozola de Pontevedra. Es solo un ejemplo de los numerosos artículos que no están disponibles para los socios de este ente público, que, aunque propiedad del Estado, es gestionado por la Xunta de Galicia.
El próximo mes se cumplirán dos años del cierre del depósito, que se inició el 4 de diciembre de 2023 a raíz de las obras de reparación de las cubiertas de esta zona del edificio. El anuncio de esta clausura temporal sigue, de hecho, colgado en la página web de la biblioteca: bibliotecas.xunta.gal/es/pontevedra. Con ello, las obras con localización «Depósito», «Depósito infantil» y «Depósito Hemeroteca», así como el resto de materiales allí alojados, quedaron exentos de consulta temporal hasta nuevo aviso. Todos ellos fueron enviados a la antigua biblioteca de Ourense, donde siguen almacenados.
Las obras del inmueble pontevedrés, con un presupuesto que superó las 686.174 euros, concluyeron hace tiempo, pero se sigue sin dar solución a la consulta de dichos fondos.
La única opción que tienen actualmente los usuarios, algunos de ellos muy molestos por esta situación, es presentar una reclamación en la sede electrónica de la Xunta de Galicia para expresar su malestar.
