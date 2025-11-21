El cuadro solidario de Faustino Ucha

A las puertas de la Navidad, el vecino y extrabajador del Concello de Poio, Faustino Ucha, vuelve a donar una obra al óleo para poner en marcha la iniciativa «O cadro solidario». La recaudación se destina a un fin social. Este año recoge en su pintura a dos hombres cogiendo redes en el muelle de Campelo. El día 14 de enero a las 11.00 horas será el sorteo en el salón del centro social de la Casa Rosada.