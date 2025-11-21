Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concha Barral revela curiosidades del cine

Concha Barral revela curiosidades del cine | RAFA VÁZQUEZ

La periodista Concha Barral compartió ayer en el Teatro Principal algunas curiosidades de las grandes divas del celuloide en España, tras disfrutar de ‘Función de noche’. Se trataba de una nueva actividad del programa previo de la gala de los premios Feroz.

