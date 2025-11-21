La campaña del 25N en Caldas pone el foco sobre la educación

La programación del Concello de Caldas de Reis para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el próximo 25 de noviembre pone especialmente el foco en el campo educativo, ya que, tal y como explicó la concejala de Igualdade Rocío Ferro, «para nosotros es vital a prevención de la violencia machista y el fomento de la igualdad de oportunidades desde edades muy tempranas».

Uno de los ejes del programa es una campaña publicitaria diseñada con el lema ‘Ningunha idade merece golpes’, cuya difusión se realiza a través de los centros educativos y del tejido comercial. En el apartado educativo, ya se desarrollan varios talleres para alumnado de diferentes edades. La experta en igualdad Priscila Retamazo imparte ‘Gamers y influencers’, un ciclo dirigido a estudiantes de 1º de ESO del IES Aquis Celenis, CPR Sano Fermín y CPI Alfonso VII. A través de estas sesiones se busca contrarrestar los mensajes y actitudes machistas que, en muchas ocasiones, aparecen en las redes sociales, convirtiéndolas en una herramienta útil para el cambio social. Retamazo también es la encargada de dirigir el taller ‘Síndrome Wattpad’, en el que alumnas de 4º de ESO de estos centros educativos reciben pautas para adoptar una conciencia crítica sobre «como el machismo impregna nuestras vidas de manera sutil, por lo que se busca adoptar posicionamientos para revertir esa situación». Por su parte, Pepe Cabildo imparte un taller para alumnos, también de 4º de la ESO, sobre la formación de la masculinidad, que sirve para reconocer la masculinidad hegemónica como fuente de privilegios.

Además, el alumnado de ciclos formativos tendrá ocasión de asistir, el martes 25 de noviembre, a la representación de la obra ‘Sophie non é o meu nome de guerra’, de la compañía Redrum Teatro, a las 11.30 horas.

Esa misma jornada, día central de la programación, se llevará a cabo una concentración a las puertas de la Casa Consistorial, un acto abierto a todos los vecinos, y que incluirá la lectura del manifiesto, con la participación de los integrantes del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal. La programación se cerrará el domingo 30 de noviembre en el Auditorio Municipal, con la representación de la obra ‘As furias de Elena Valdomar’, con la que Seara Teatro completa su trilogía con la que explora la realidad de la mujer contemporánea. La cita es a las 18.30 horas, dirigida a mayores de 14 años.