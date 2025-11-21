El BNG de Sanxenxo lamenta que el Concello «deje de lado al rural»
«El abandono de lo que no sea Silgar o el Puerto Deportivo es una constante en la gestión del PP»
REDACCIÓN
El BNG de Sanxenxo denunció ayer que el presupuesto municipal de 2026 «vuelve a dejar de lado al rural, y no tiene en cuenta necesidades y servicios que precisan miles de vecinos de las parroquias que no pertenecen a los núcleos urbanos. Con esta propuesta, el alcalde Telmo Martín deja claro que ya está en campaña electoral».
«El abandono de todo lo que no sea Silgar o el Puerto Deportivo de Sanxenxo es una constante en la gestión del PP», lamentan desde el Bloque, que critican el hecho de que muchas parroquias «estén con contenedores de la basura en mal estado o que no funcionan, numerosas pistas y carreteras municipales sin arreglar y sin limpieza y mantenimiento de cunetas». También echa en falta «un servicio de transporte a las personas que viven en el rural, así como inversiones por parte de la Xunta en «proyectos prometidos, pero ya olvidados, como la conexión entre Vilalonga y el polígono de Nantes o la reforma del pabellón del CEIP A Florida».
