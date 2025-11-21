Augas de Galicia desactiva la prealerta por escasez de agua en el Lérez en el mes más lluvioso del año

La Xunta ha decidido este viernes desactivar la declaración de la prealerta por escasez moderada de agua en el sistema del río Lérez, en Pontevedra, entre otros de la cuenca Galicia-Costa, después de casi cuatro meses en vigor, desde el 7 de agosto. La medida se adopta en el mes más lluvioso del año, después de que se hayan recogido en la ciudad cerca de 400 litros de por metro cuadrado desde el 1 de noviembre.

La Oficina Técnica da Seca, reunida bajo la presidencia del director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y que contó también con la participación del gerente y de otros cargos directivos del organismo hidráulico, así como de representantes de Meteogalicia, de Protección Civil y de las consellerías de Sanidade y del Medio Rural, ha tenido en cuenta tanto datos meteorológicos como la evolución de los caudales circulantes mensuales en los ríos de la cuenca y otros indicadores de sequía y escasez, según el protocolo fijado en el Plan especial de sequía de Galicia-Costa.

Así, señala que "las lluvias de los últimos doce días de octubre y de la primera quincena de noviembre produjeron un incremento importante de los caudales circulantes provocando que todos los sistemas presenten indicadores de escasez por encima del límite de 0,30"

Además, las previsiones de Meteogalicia para noviembre señalan que las borrascas seguirán circulando por la comunidad dejando episodios de lluvias persistentes y de intensidad moderada que acumularán cantidades importantes de precipitación, un pronóstico que avala la desactivación de las declaraciones de la prealerta por escasez en los sistemas en los que estaba vigente.

En cuanto al conjunto de la demarcación, la situación es de normalidad. En concreto, según los datos que se expusieron durante la reunión, la ocupación actual de los embalses de abastecimiento en Galicia-Costa está en el 71,72%, un 1,19% por encima del registrado el pasado año y un 4,10% superior a la ocupación media en los últimos 10 años.