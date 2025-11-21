Álvaro Alegre (médico del CHOP): «Por tomar el antibiótico que tenemos por casa no se nos va a curar el catarro»

El mal uso de los antibióticos puede provocar importantes efectos adversos para la salud, así como un gasto farmacéutico no justificado. El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés cuenta con equipos que trabajan en programas de optimización de los antibióticos, los PROA, tanto a nivel de Atención Primaria como Hospitalaria.

—¿Por qué es tan importante concienciar sobre esta cuestión?

Es una problemática que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya lleva manifestando desde hace muchos años por la elevada mortalidad que conlleva y también por los costes económicos que acarrea. Se estima que en el año 2050 desbanque a las enfermedades cardiovasculares y a los accidentes de tráfico como principal causa de mortalidad. A nivel económico, el gasto a nivel europeo se calcula en 1.500 millones.

—¿Qué problemas genera a nivel de salud un uso abusivo de los antibióticos?

No solo el uso abusivo, sino también el uso inadecuado. Por ejemplo, si se utilizan con infecciones que no acarrearían mayor problema, en unos años podríamos encontrarnos en una situación en la que no tendríamos con qué tratar a estos microorganismos, porque se van haciendo resistentes a los antibióticos que tenemos, porque la capacidad para producir nuevas alternativas terapéuticas es mucho más limitada.

—Es decir, es básico saber que el antibiótico se utiliza cuando hay infección bacteriana, no vírica.

Correcto. El antibiótico está indicado cuando la etiología es bacteriana. Sobre todo ahora, en la época de invierno, con los catarros e infecciones respiratorias, cuando hay que tener en cuenta que casi el 90% de las causas son virus, en las cuales el tratamiento antibiótico no estaría indicado, porque no va a aportar ningún beneficio al paciente ni al curso clínico de la enfermedad.

—¿Por qué en ocasiones comenzamos con un proceso infeccioso vírico pero finalmente nos dan antibióticos?

Mucho depende de cómo curse la enfermedad y la evolución de cada paciente. Lo que puede ser una infección vírica en un principio no significa que no pueda evolucionar a una bacteriana y que en una segunda visita al médico no se aconseje el antibiótico. No se trata de erradicar el uso del antibiótico ni mucho menos, es una medicación disponible, pero hay que utilizarla cuando sea necesario.

—Es decir, que tomar un antibiótico para un catarro no nos va a hacer nada.

El tomar antibióticos a la ligera que tenemos por casa no nos va a hacer nada, porque sería un virus. Este es el principal comportamiento que nos gustaría cambiar. Por tomar el antibiótico el catarro no se nos va a curar y estamos favoreciendo la aparición de resistencias.

—¿Puede ser más grave para las personas inmunodeprimidas o pluripatológicas?

Es algo que nos afecta a todos. El consumo debe de ser adecuado en todas las personas.

—Se nos advierte mucho del uso de antibióticos en el sector alimentario. ¿También influye en esa resistencia de las bacterias a los antibióticos?

Es algo de lo que se habla desde hace unos años con la iniciativa «One Health», con la que se tiene en cuenta no solo la salud humana, sino también la veterinaria o la medioambiental. En todos ellos se utilizan antibióticos. En 2014 se pusieron en marcha en España los grupos PRAN, que tratan de fomentar un uso adecuado. Están consiguiendo una reducción: en salud humana hasta un 7% y en salud veterinaria casi un 70%.