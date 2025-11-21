Un accidente en Mollavao colapsa la PO-10 en Pontevedra

El vuelco de un coche en el nudo de Mollavao de Pontevedra genera en la mañana de este viernes largas colas en la carreteta PO-10, que une la zona de O Pino con la autovía de Marín.

Las retenciones se registran en sentido hacia Mollavao y en el lugar del accidente actúan agentes de la Guardia Civil para tratar de regular la circulación.

Retenciones en la PO-10 / FdV

El accidente se ha producido poco después de las 7,30 horas en las inmediaciones de la rotonda elevada situada sobre la PO-11, la autovía de Marín a la altura de Mollavao. El 112 señala que hay al menos un herido que tuvo que ser atendido por los servicios de emergencias.