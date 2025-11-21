Un accidente en Mollavao colapsa la PO-10 en Pontevedra
Largas colas en el vial que enlaza el nudo de O Pino con la autovía de Marín
N. D.
Pontevedra
El vuelco de un coche en el nudo de Mollavao de Pontevedra genera en la mañana de este viernes largas colas en la carreteta PO-10, que une la zona de O Pino con la autovía de Marín.
Las retenciones se registran en sentido hacia Mollavao y en el lugar del accidente actúan agentes de la Guardia Civil para tratar de regular la circulación.
El accidente se ha producido poco después de las 7,30 horas en las inmediaciones de la rotonda elevada situada sobre la PO-11, la autovía de Marín a la altura de Mollavao. El 112 señala que hay al menos un herido que tuvo que ser atendido por los servicios de emergencias.
