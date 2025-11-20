«Sin demanda social la renaturalización no avanza»

Pontevedra continúa impulsando sus proyectos de renaturalización con nuevas estrategias verdes como el destape del río de Os Gafos, entre otras. Valerio Rodríguez, socio de EidoArquitectura, ve aquí la clave para que la ciudad «entre en su segunda fase: la relación con la naturaleza».

—¿Qué elementos considera imprescindibles a la hora de renatularizar una ciudad y que funcione como un ecosistema?

Pontevedra tiene tejidos muy distintos. Hay que ser sensible a la realidad construida de cada espacio. Evidentemente, el casco urbano tiene unos condicionantes patrimoniales muy fuertes, por lo que es muy complicado construir sistemas verdes, pero hay que buscar los productos, toca encontrar alguna parcela o algún solar.

—¿Cuáles son los pasos a seguir en este proceso?

Hay que dar ejemplo desde la planificación. Sacar una ordenanza para que las nuevas urbanizaciones incluyan porcentajes permeables; que los espacios libres dentro de los suelos votacionales sean permeables en una superficie mínima; que haya planes de sensibilidad que incluyan la sombra como parte de los elementos de seguridad.

—¿Conoce algún elemento que se pueda aplicar a la ciudad?

Estuve en unas jornadas de infraestructura verde hace poco donde nos los suelos tipo Estocolmo, en los que prácticamente hay una demanda de riego cero y una probabilidad de subsistencia del árbol casi del cien por cien. Es un poquitito más cara la implantación, pero casi no tienen costes de mantenimiento. Tenemos que aprender estas cosas e implantarlas. Si todo va bien, es posible que haya un tipo de solución del estilo pronto en Pontevedra.

—¿Cuáles son los beneficios para los vecinos? ¿Son detectables de forma directa en el día a día?

Para mí, sobre todo, es hacer más fáciles algunas pequeñas cosas. Pienso mucho en la independencia de los mayores. Siempre vinculo elementos verdes en ciudad con movilidad, es un nexo casi inseparable. Si la gente tiene zonas de asiento, de sombra y de confort, van a ser más independientes. Esas personas van a mejorar en el día a día, van a tener menos requerimientos de cuidados, por tanto, va a tender a mejorar la conciliación. Si el entorno es más seguro, los niños también se van a mover mejor.

—¿Qué visión tiene del nuevo proyecto de destape de Os Gafos?

Para la población es difícil hacer una lectura del beneficio directo, pero al final, si el río es más capaz y tiene procesos biológicos mejores, las zonas verdes van a estar mejor mantenidas. Entonces, es probable que haya cuestiones sobre alergias o llegada de especies invasoras que puedan mejorar.

—¿En qué afectará a la población de Pontevedra?

La relación directa con espacios naturales de calidad mejora la salud, el bienestar y reduce el estrés, es algo testado. Aunque no son beneficios tan tangibles como que tengas o no el aparcamiento en la puerta de casa o que tengas o no un panel solar en el tejado, son un paquete de medidas de fondo, de largo plazo, que hay que ir implementando. Es mucho más difícil de explicar a la población, pero existe.

—¿Hay algún tipo de riesgo o dificultad a la hora de llevar a cabo estos proyectos?

Existen varios inconvenientes. Primero, que las dinámicas naturales no entienden de tenencia de suelo. Para una rehabilitación de un entorno fluvial, tienes que trabajar con los privados, no puedes trabajar el lecho fluvial en tus cinco metros de dominio público. La primera frontera es de potestad pública para operar, tiene que partir de un compromiso de la sociedad. A veces es necesario legislar o regular, es un aspecto con muchas capas.

—¿Por qué no se ejecutan este tipo de proyectos con mayor frecuencia?

El principal obstáculo es que no está instaurado como una demanda social. Mientras no haya una reclamación de la sociedad porque haya un proceso de concienciación, la gente no lo va a entender, por mucho que vengan fondos específicos para eso. Si llegan ayudas que son difíciles de gestionar, muchos van a decaer. Si se precisa tanto papeleo para un fondo que es ínfimo, va a llegar el momento en el que, si no hay tensión social, no va a calar.

—¿Cómo ve a Pontevedra en un futuro si mantiene estas políticas de renaturalización?

Creo que tiene que ser la segunda fase del modelo de ciudad. El formato es excelente, como espacio urbano, es muy laureado en todas partes, pero ahora toca meter la segunda capa, que es la de relación con la naturaleza. Le va a venir muy bien para llevar esa bondad del urbanismo al resto de barrios. Está claro que la zona centro y muchos de los barrios de la periferia se han beneficiado. Ahora tiene que venir una segunda oleada en la que los más beneficiados, además de la zona central, tienen que invertir un poco más. Además, le va a dar una capa de ecuanimidad y de justicia social también, que evidentemente, cuando intervienes en el centro, intervienes para todos, eso no se puede desligar, pero va a tener un impacto mucho más tangible en el conjunto. Creo que va a redondear el proyecto de la ciudad de Pontevedra.