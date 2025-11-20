La UNED lanza un curso de observación de aves

La UNED pretende acercar a la ciudadanía al mundo de la ornitología y fomentar su implicación en la conservación del medio ambiente. Por ello, entre el próximo viernes 28 de noviembre y el 27 de diciembre, organizan un curso de observación de aves por todo el sur de Galicia. La actividad cuenta con una carga lectiva de treinta horas y 1,5 créditos.