La UNED lanza un curso de observación de aves
La UNED pretende acercar a la ciudadanía al mundo de la ornitología y fomentar su implicación en la conservación del medio ambiente. Por ello, entre el próximo viernes 28 de noviembre y el 27 de diciembre, organizan un curso de observación de aves por todo el sur de Galicia. La actividad cuenta con una carga lectiva de treinta horas y 1,5 créditos.
