Se ultima la obra en Pedreiras de Abaixo

Esta semana arrancaron los trabajos de pavimentación en Pedreiras de Abaixo en la recta final de las obras tras muchos meses debido a las complicaciones aparecidas en su ejecución. El concejal Pablo Novas informó de que «ya se finalizó con toda la instalación del nuevo colector para renovar los servicios de abastecimiento y saneamiento» y ahora solo falta pavimentar,.

Esta pavimentación se hará en hormigón y, por otro lado, se forran en piedra las escaleras y se colocará una baranda para facilitar el tránsito por ellas. Previsiblemente, las obras finalizarán en el mes de diciembre, aunque podrán afectar a las condiciones climatológicas adversas. Esta intervención tuvo una inversión total de 284.752,16 euros.