Se ultima la obra en Pedreiras de Abaixo
Las complicaciones técnicas retrasaron los trabajos varios meses
REDACCIÓN
Marín
Esta semana arrancaron los trabajos de pavimentación en Pedreiras de Abaixo en la recta final de las obras tras muchos meses debido a las complicaciones aparecidas en su ejecución. El concejal Pablo Novas informó de que «ya se finalizó con toda la instalación del nuevo colector para renovar los servicios de abastecimiento y saneamiento» y ahora solo falta pavimentar,.
Esta pavimentación se hará en hormigón y, por otro lado, se forran en piedra las escaleras y se colocará una baranda para facilitar el tránsito por ellas. Previsiblemente, las obras finalizarán en el mes de diciembre, aunque podrán afectar a las condiciones climatológicas adversas. Esta intervención tuvo una inversión total de 284.752,16 euros.
