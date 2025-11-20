Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trece concellos aprenden a atraer los fondos europeos

Los representantes reconocidos por Luis López. | |

Los representantes reconocidos por Luis López. | |

H. d.

Pontevedra

Luis López hizo entrega de los diplomas por asistencia a los alcaldes, concelleiros y técnicos de trece de los concellos de menos de cincuenta mil habitantes de la comarca, a las jornadas explicativas sobre fondos europeos y como mejorar su captación por parte de la administración local, en el marco de la agenda 2030.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents