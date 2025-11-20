Trece concellos aprenden a atraer los fondos europeos
H. d.
Pontevedra
Luis López hizo entrega de los diplomas por asistencia a los alcaldes, concelleiros y técnicos de trece de los concellos de menos de cincuenta mil habitantes de la comarca, a las jornadas explicativas sobre fondos europeos y como mejorar su captación por parte de la administración local, en el marco de la agenda 2030.
- Los bocatas XXL triunfan en Poio
- Condenado un pontevedrés por colocar cámaras ocultas en la habitación de su hijo y su hijastra, que eran novios
- Alarma en A Caeira por un intento de robo con «testigos» de silicona en puertas
- «No abordar la menopausia en la sanidad también es una cuestión de machismo»
- Adif cederá por 10 años los terrenos a la Diputación para crear la vía verde entre Pontevedra y Arcade
- Más de 730 corredores desafían al mal tiempo en Pontevedra para ayudar a las víctimas de trata
- Los vendedores exigen el regreso al centro para «no morir de hambre»
- «El té es la bebida que da de beber al alma»