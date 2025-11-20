Un taller infantil y un coloquio en el Mercado
El Mercado de Abastos despedirá este sábado a Rogelio Santos Queiruga en el que será su último coloquio. La actividad oferta 30 plazas que precisa de inscripción previa a través del correo electrónico coxeitopontevedra@gmail.com. También se llevará a cabo un nuevo taller infantil de 11.30 a 13.30 que oferta 15 plazas, cuya inscripción está abierta hasta mañana. Los pequeños aprenderán a hacer una tarta de almendras.
