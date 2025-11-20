Simulacro de desalojo por un incendio en el colegio Cruceiro
Tan solo cuatro minutos fue el tiempo suficiente para desalojar del edificio del colegio Cruceiro a 194 alumnos, 19 profesores y una conserje en un simulacro de incendio realizado ayer. El aviso del supuesto incendio al 112 se realizó a las 10.05 horas y, a partir de ese momento, comenzó el protocolo de evacuación de las distintas clases. En tres minutos ya estaban en el patio y, en cuatro, contabilizados. Cada docente dejó en la puerta de cada clase una papelera para indicar que el aula estaba evacuada y cerrada. El servicio de Emerxencias Sanxenxo llegó a los 17 minutos del aviso, sofocó el supuesto foco del incendio y realizó las comprobaciones oportunas.
