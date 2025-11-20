Sanxenxo, «salpicado» de ‘Recunchos de Nadal

Sanxenxo repite este año la experiencia de los ‘Recunchos de Nadal’ tras la buena acogida del año pasado. La Concejalía de Cultura y Eventos, dirigida por Elena Torres, quiere hacer partícipe de la decoración navideña a los colectivos del municipio. Bajo el lema «Unha asociación, unha árbore», el Concello donará a asociaciones un total de 48 abetos para decorar ellos mismos en once ubicaciones diferentes.

«A idea é poder facer unha ruta polas distintas parroquias e que cada colectivo poida colaborar coa animación e decoración da súa parroquia», asegura Torres. El Concello también colaborará con rosca y con chocolate con aquellos colectivos que realicen fiesta del encendido.

Las once ubicaciones serán el Parque de O Espiñeiro, la Praza de Méndez Núñez, el Parque de Panadeira, A Bouza (Dorrón), la Carballeira (Noalla), la Capilla de Aios, la Praza Pública (Vilalonga), la Capilla de O Santo (Nantes), la iglesia de Adina y el Priorato de Arra. Cada ‘recuncho’ elegirá su día de encendido.

Por otro lado, la empresa Creaciones Luminosas comenzó hace unos días la colocación de los 345 motivos navideños por 84 espacios diferentes de las siete parroquias del municipio. El encendido se realizará el 5 de diciembre en la Praza dos Barcos y, a continuación, se inaugurará el Pazo de Nadal, una gran carpa con mercadillo, actividades y pista de hielo que se instalará en la Praza do Mar. El plazo de solicitud de una caseta en el mercadillo para la venta de productos de proximidad finaliza el 23 de noviembre.

Existen unas bases a disposición de los solicitantes en la web municipal del Concello de Sanxenxo y en sus redes sociales oficiales. La participación en el mercado estará sujeta a criterios que se fijarán en la diversidad de sectores, la calidad de las propuestas, la originalidad de los productos y el equilibrio territorial, con el objetivo de ofrecer una muestra representativa y plural del talento y la creatividad local. El precio por el alquiler de cada caseta es de 800 euros.