«La Red» celebra su preestreno en Marín

BoscoVision ProduCinema realizará el preestreno de «La Red» en el salón de actos del colegio Inmaculada de Marín. La visualización tendrá lugar mañana a las 19.00 horas con entrada gratuita hasta llenar aforo. La película de cine amateur independiente narra la historia al rededor de una red misteriosa, que pertenecía a un barco naufragado con una única superviviente.