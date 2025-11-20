Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«La Red» celebra su preestreno en Marín

BoscoVision ProduCinema realizará el preestreno de «La Red» en el salón de actos del colegio Inmaculada de Marín. La visualización tendrá lugar mañana a las 19.00 horas con entrada gratuita hasta llenar aforo. La película de cine amateur independiente narra la historia al rededor de una red misteriosa, que pertenecía a un barco naufragado con una única superviviente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents