El PSOE solicita que la Diputación asuma también la vía verde al norte de la ciudad

El desbloqueo de la vía verde entre Pontevedra y Arcade, tras las conversaciones mantenidas en Madrid entre responsables de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y la Diputación Provincial, fue recibido como una «noticia agridulce» por el portavoz municipal del PSOE, Iván Puentes, que impulsó este proyecto en el anterior mandato. Si bien celebra que el presidente provincial, Luis López, «asuma por fin su compromiso y tenga dinero previsto para esta parte del itinerario (de unos 14 kilómetros)», Puentes mostró su «preocupación» ante el hecho de que «se ignore por completo» la financiación del tramo «que precisamente resultaría más sencillo y rápido de ejecutar, al no precisar apenas de trámites previos, es decir, el que discurre entre nuestro municipio y lo de Portas», al norte de Pontevedra.

Al líder socialista le «llama la atención» que Luis López «muestre tan buena disposición y reitere que la Diputación asumirá y financiará la vía verde de las Rías Baixas, negociando la cesión de los terrenos por parte de la Adif pero no se estpronuncie en ningún momento sobre el itinerario Portas-Pontevedra», por lo que pide que «se den también pasos en la conexión hacia el norte».

El proyecto que Puentes planteó como concejal de Desarrollo Sostenible durante el anterior mandato, y que los socialistas reiteraron en el actual a través de una moción que fue llevada al pleno de la Corporación, contempla «tanto el tramo entre Arcade y Pontevedra como lo que debería unir Portas con nuestra ciudad, que además es la fase ejecutable de una manera inmediata, al no precisar de más trámites que la certificación de vía verde por parte del ministerio. Resulta insólito que Luis López omita precisamente aquella parte del itinerario en la que la Diputación ya puede actuar», asegura el portavoz del PSOE.