El PP local apuesta por facilitar la construcción de viviendas unifamiliares en el rural de Pontevedra

El portavoz municipal del PP local, Rafa Domínguez, ha presentado un decálogo de medidas en materia de urbanismo y vivienda, que conforman su programa electoral. El propio Domínguez y la concejala Pepa Pardo han mantenido una reunión de trabajo con representantes del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, del Colegio de Aparejadores de Pontevedra, del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia.

Todos los colegios "han coincidido en la necesidad urgente de elaborar un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y dejar atrás el que está en vigor desde el año 1989", según el PP.

Asimismo, se solicita una modificación del Peprica ·que responda a la realidad actual del casco histórico, y no a la aprobada en el contexto del año 2003".

Por otro lado, Domínguez ha incluido en su decálogo de medidas una propuesta para facilitar la construcción de vivienda unifamiliar en el rural mediante la delimitación clara de los núcleos, reforzar el área municipal de Urbanismo "para agilizar la tramitación de las licencias y favorecer la transparencia administrativa permitiendo que cualquier ciudadano pueda consultar en línea el estado de su expediente a través de la sede electrónica municipal".

Asimismo, ha propuesto reforzar el carácter abierto y participativo de los proyectos públicos, abordar en una mesa de trabajo permanente entre la administración y los colegios profesionales las dudas administrativas, la coordinación de criterios interpretativos y las actualizaciones legislativas, y seguir trabajando de la mano de la Xunta de Galicia en la ampliación de suelo industrial para crear empleo estable y de calidad.

Domínguez ha afirmado que “esta herramienta permitirá generar sinergias, reducir tiempos y mejorar la transparencia municipal”. En ese sentido, también ha defendido el impulso de las ECCOM como vía eficaz para agilizar licencias con garantías jurídicas.