Pontevedra pide una extranjería «digna»
Representantes de la sociedad civil en Galicia, entre ellos, Asovedra y Galicia Activa se congregan el sábado a las 16.30 horas en la plaza de la Peregrina para visibilizar la creciente saturación del sistema de extranjería, que «perjudica a migrantes, familias gallegas retornadas y a las empresas», cuentan.
