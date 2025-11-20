Pontevedra pide una extranjería «digna»

Representantes de la sociedad civil en Galicia, entre ellos, Asovedra y Galicia Activa se congregan el sábado a las 16.30 horas en la plaza de la Peregrina para visibilizar la creciente saturación del sistema de extranjería, que «perjudica a migrantes, familias gallegas retornadas y a las empresas», cuentan.