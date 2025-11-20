Poio inicia la obra de mejora del vial de Ucha de Arriba

El Concello de Poio ha arrancado los trabajos de mejora en la calle Ucha de Arriba, en la parroquia de San Xoán. Las obras cuentan con un plazo de dos meses y una inversión de 57.631,08 euros.

Además, también se acondicionó uno de los ramales para mejorar el acceso a una fuente y un lavadero. Estas actuaciones están financiadas con el plan Camiño Rural da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

Esto, permitirá poner solución al «importante deterioro que presenta el vial, situado entre viviendas unifamiliares y terrenos anexos», explican desde el Concello.

Además, se trata de una pendiente muy pronunciada y carente de una red de drenaje, «lo que provoca arrastres e inundaciones los días de fuertes lluvias», complementan.

El proyecto contempla la rehabilitación completa del suelo con la aplicación de una capa media de cinco centímetros aprovechando al máximo el espacio entre muros. Para el drenaje, se instalará una nueva red de pluviales.