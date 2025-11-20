El plan de viabilidad invernal moviliza en Pontevedra doce quitanieves y tres palas

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha firmado el plan de viabilidad invernal que este año moviliza doce quitanieves, tres palas, media docena de almacenes de sal con más de 2.000 toneladas y siete silos distribuidos por la provincia y permanentemente cargados.

Losada ha explicado que la Administración del Estado «garantiza la circulación con seguridad» por la red de carreteras estatales en la provincia durante este invierno en previsión de fenómenos meteorológicos adversos, especialmente nevadas. Este plan define los procedimientos para las diferentes fases de preemergencia y emergencia e incorpora, como novedad principal, la tecnología ES-Alert, para avisar a través de los teléfonos móviles.

Asimismo, están previstos la creación de varios puntos de mando en las tres zonas en las que se divide la provincia. Igual que en otros años, estos son la zona Norte (comarcas de Deza y Ullán, con las carreteras N-525, N- 550, N-640 y N-640R), Centro (comarca de Pontevedra y de Tabeirós-Terra de Montes, con la A-57, PO-10, PO-11, PO-12, N-541, N-550, N-554, N-554R, PO-11A, N-550A y N-541A) y Sur (Vigo-Louriña-Val Miñor-Condado-Paradanta con las carreteras A-52, A-55, N-120, N-550, N-551, N-552, N-555, N-559 y VG-20).

Losada ha puntualizado que en la provincia de Pontevedra hay un total de seis tramos que son considerados especialmente sensibles y se ubican en los ayuntamientos de A Cañiza, As Neves, Covelo, Dozón, Lalín, Forcarei, Cerdedo-Cotobade, Agolada, Silleda y A Estrada.

En concreto las carreteras y puntos kilométricos son: A-52 (15,9 km que incluyen las bocas del túnel de Folgoso), N-120 (17,1 Km que acoge el alto de A Fontefría), N-525 (12 Km entre los que están los altos de San Martiño y de Santo Domingo), N-541 (37,3 Km que incluye el alto de A Hermida y O Paraño), N- 640 (8,9 Km que incluye el alto de O Marco) y N-640 (10 Km entre los que están el alto de Xindiriz).

«Este plan es ni más ni menos que un protocolo para que la colaboración entre Subdelegación, Tráfico, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Carreteras del Estado, y también con la Xunta en caso necesario, esté perfectamente engrasado», ha sentenciado Losada.