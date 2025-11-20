Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una obra que cuestiona los cuentos de hadas

La compañía Sarabela Teatro aterriza en el CEIP Manuel Cordo Boullosa de Ponte Caldelas mañana a las 21.00 horas. «A Cincenta que non quería comer perdices» consiste en un espectáculo que cuestiona el papel de los cuentos de hadas y trata temas de actualidad como la violencia de género. La pieza va dirigida a niños a partir de nueve años

