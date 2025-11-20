Una obra que cuestiona los cuentos de hadas

La compañía Sarabela Teatro aterriza en el CEIP Manuel Cordo Boullosa de Ponte Caldelas mañana a las 21.00 horas. «A Cincenta que non quería comer perdices» consiste en un espectáculo que cuestiona el papel de los cuentos de hadas y trata temas de actualidad como la violencia de género. La pieza va dirigida a niños a partir de nueve años