Las nuevas piscinas de Cuntis se construirán con fondos provinciales

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, firmó ayer el convenio de colaboración con el alcalde de Cuntis, Manuel Campos, para la construcción de las piscinas municipales al aire libre y un edificio polivalente. Un acuerdo firmado en el marco de la primera convocatoria del Plan Extra. El organismo provincial aportación 652.800 euros, 500.000 con cargo al Plan Extra y 152.800 con recursos del +Provincia, para financiar la obra. «El Concello de Cuntis va a ejecutar nuevas piscinas en un emplazamiento distinto a la que hay en la actualidad. Una inversión que va a ser financiada al 100 % por la Diputación», explicó el presidente.

El proyecto tiene por objeto a construcción de dos piscinas descubiertas, una de adultos y otra infantil, así como un edificio polivalente que funcionará como elemento de servicio a esas piscinas con vestuarios, cantina y control de acceso. La parcela, de titularidad municipal, tiene una superficie de 7.135 metros cuadrados. «Es una inversión importante para el Concello y con el apoyo de la Diputación y del presidente es primordial para este proyecto tan importante para Cuntis», declaró el alcalde, Manuel Campos.