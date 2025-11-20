Neumología atiende cada año 600 nuevas consultas de pacientes con posible EPOC

El Hospital Montecelo celebró ayer una jornada de concienciación con motivo del Día Internacional de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) organizada por profesionales del servicio de Neumología del Complejo Hospitalario de Pontevedra. Con el objetivo de dar visibilidad a este trastorno pulmonar, que en la actualidad es la cuarta causa de muerte en el mundo y que afecta a más del 12% de la población adulta en España, el centro hospitalario pontevedrés instaló una mesa informativa para los pacientes, en la que se aportaron consejos de salud, dinámicas preventivas y perspectivas sobre la enfermedad, la disposición de todas aquellas personas que se acercaron .

En función de las estadísticas publicadas, el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés cuenta con 15.000 pacientes con EPOC y, a pesar de que no existen cifras exactas del número de enfermos diagnosticados, pues la gran mayoría de casos son detectados en Atención Primaria y solo llegan los más graves a los centros hospitalarios, el servicio de Neumología del CHOP atiende 600 nuevas consultas anuales de pacientes con sospecha de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

En general, el perfil del paciente que sufre esta patología es el de una persona que fumó durante más de 20 años al menos un paquete de cigarros diario; que a menudo tiene cierto grado de expectoración y que nota que se fatiga mucho antes de lo esperado. También puede tener sobrepeso, pero en ocasiones suene estar por debajo de su peso normal.

Otro dato destacado es que la EPOC es más frecuente en varones, pero en la última década se duplicó el porcentaje de mujeres diagnosticadas. La mejor manera de prevenir este trastorno es evitar fumar y la exposición a contaminantes o elementos irritantes en el aire.

Según señala el jefe de sección de Neumología del CHOP, Adolfo Baloira Villar, «cerca del 80% de las causas que provocan la EPOC se deben al tabaco, sobre todo en mujeres. Con respeto al 20% restante podría deberse a la exposición a biomasa, como por ejemplo las cocinas de leña, y como en todas enfermedades crónicas existe cierto componente genético».

Entre los principales síntomas, destacan que el paciente presenta de forma progresiva más dificultad para hacer esfuerzos hasta que incluso tiene dificultad respiratoria en reposo, y llega un momento en el que aparece insuficiencia respiratoria y riesgo de muerte. Son muchos los pacientes que presentan agudizaciones, de hecho, en la mitad de los casos son de carácter infecciosas que deterioran la calidad de vida e incrementan el riesgo de mortalidad.

En lo tocante al tratamiento, el primero es la prevención dejando el tabaco. Para mejorar los síntomas suenen emplearse broncodilatadores por vía inhalatoria, generalmente. En algunos tipos de EPOC se usan corticoides que actúan disminuyendo la inflamación, y también se pueden utilizar antibióticos preventivos.