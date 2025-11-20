Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música para o 73 aniversario do Ateneo Santa Cecilia de Marín

REDACCIÓN

Marín

Con motivo da celebración do Día de Santa Cecilia e do 73 aniversario da asociación, o vindeiro sábado, ás 20.30 horas, o Ateneo Santa Cecilia de Marín ofrece, na Igrexa Vella o concerto de «Cuerdas Atlánticas».

O acto también servirá para rendir unha emotiva homenaxe ás persoas que forman parte do Ateneo. A entrada é de balde para todo o público ata completar aforo.

TEMAS

