El Museo reúne a 180 asistentes para contemplar el valor de la cal
Es el XIV encuentro de Conservación e Restauración
H. D.
El XIV Encuentro de Conservación e Restauración, en el Museo de Pontevedra en colaboración con la Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, se celebra hoy y mañana en el edificio Castelao.
Esta edición se centra en la cal, presente en un gran número de elementos que forman parte del patrimonio cultural. Más de 180 profesionales y estudiantes participarán en una edición que contará con las intervenciones de restauradores y expertos procedentes de diferentes puntos del país, además de México e Italia.
La presencia de la cal en el patrimonio cultural se abordará desde diferentes perspectivas: «su utilización como material de creación, los daños derivados de su uso y las posibilidades de intervención que ofrece», explican. La cal aparece en inmuebles, esculturas o pinturas realizadas con la técnica del fresco, pero también en decoraciones .
En el encuentro intervendrán profesionales de referencia para cada una de las áreas temáticas que se abordan. El encuentro está orientado a profesionales de museología y está abierto a estudiantes de disciplinas relacionadas, como conservación y restauración, historia o historia del arte.
Tiene carácter presencial, aunque las intervenciones serán registradas en vídeo y posteriormente puestas a disposición del público en la página web del Museo.
