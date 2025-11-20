A Lama recibe un nuevo camión 100% eléctrico
El Concello de A Lama ha recibido un nuevo camión cien por cien eléctrico que irá destinado a la instalación y gestión del contenedor marrón y al servicio municipal de recogida de basura. El coste del vehículo es de 138.424 euros, financiados íntegramente con fondos de la Unión Europea y la Diputación de Pontevedra, sin coste alguno para la administración municipal.
