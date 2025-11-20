Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

José Figueroa, nuevo presidente de AEESP

La Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de Pontevedra (AEESP) llevó a cabo durante el pasado mes de octubre las elecciones de su Junta Directiva. El resultado de las mismas propició la proclamación de José María Figueroa Mijón como nuevo presidente de la entidad, siendo elegido por aclamación.

