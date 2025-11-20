José Figueroa, nuevo presidente de AEESP
La Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de Pontevedra (AEESP) llevó a cabo durante el pasado mes de octubre las elecciones de su Junta Directiva. El resultado de las mismas propició la proclamación de José María Figueroa Mijón como nuevo presidente de la entidad, siendo elegido por aclamación.
