Investigado por tres hurtos en empresas de Cuntis y Moraña

La Guardia Civil de Cambados investiga a un hombre, de 43 años, con antecedentes policiales y vecino de Pontevedra, por tres delitos de hurto en empresas de Cuntis y Moraña. Según informó el Instituto Armado, la investigación comenzó tras una denuncia interpuesta por una de las víctimas el 10 de julio de 2025. Denunció que una persona desconocida accedió a su empresa ubicada en el polígono industrial de A Ran, en Cuntis, y le sustrajo una pieza de bronce valorada, aproximadamente, en 2.500 euros.

Al día siguiente los agentes tramitan otra denuncia en la que se recoge que una persona desconocida estacionó su vehículo en la puerta de su empresa sita en el polígono de A Ran, accede al interior y se lleva de las oficinas 4.500 euros en efectivo. Constaba otra denuncia por unos hechos similares producidos en septiembre de 2023 al sustraerse en Moraña una mochila que contenía 1.500 euros en metálico.

La Guardia Civil identificó al presunto autor de los hechos y, el día 13 de noviembre, procedieron a su investigación.