La infancia reivindica sus derechos en el Pazo

La Plataforma de Organizaciones de Infancia de Galicia (POIG) celebra hoy desde las 11.00 horas el acto central del Día Universal de los Derechos de la Infancia. El certamen reúne a más de 250 niños y estudiantes de diferentes puntos de la comunidad y contará con la presencia de Jacobo Rey, director xeral de Familia, Infancia e Dinamización demográfica de la Xunta de Galicia.

