La infancia reivindica sus derechos en el Pazo
La Plataforma de Organizaciones de Infancia de Galicia (POIG) celebra hoy desde las 11.00 horas el acto central del Día Universal de los Derechos de la Infancia. El certamen reúne a más de 250 niños y estudiantes de diferentes puntos de la comunidad y contará con la presencia de Jacobo Rey, director xeral de Familia, Infancia e Dinamización demográfica de la Xunta de Galicia.
- Los bocatas XXL triunfan en Poio
- Condenado un pontevedrés por colocar cámaras ocultas en la habitación de su hijo y su hijastra, que eran novios
- Alarma en A Caeira por un intento de robo con «testigos» de silicona en puertas
- «No abordar la menopausia en la sanidad también es una cuestión de machismo»
- Adif cederá por 10 años los terrenos a la Diputación para crear la vía verde entre Pontevedra y Arcade
- Más de 730 corredores desafían al mal tiempo en Pontevedra para ayudar a las víctimas de trata
- Los vendedores exigen el regreso al centro para «no morir de hambre»
- «El té es la bebida que da de beber al alma»