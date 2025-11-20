Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los hosteleros se forman en el Mercado

El Mercado de Abastos acoge unos cursos gratuitos para los hosteleros municipales enmarcados en el pan Formación Gastro. El objetivo es «reforzar as competencias del tejido profesional de Pontevedra y apoyar un modelo de destino sostenible», adelantan desde el Concello. La actividad se desarrollará desde las 10.00 hasta las 14.00 horas.

