La Diputación de Pontevedra cierra en Buenos Aires la cesión del cuadro más simbólico de Castelao

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, encabeza un viaje institucional del gobierno provincial a Argentina y Uruguay con el objetivo principal de cerrar el acuerdo de cesión temporal del cuadro de Castelao, “A derradeira lección do mestre”, para el Museo de Pontevedra, así como estrechar los lazos con la comunidad gallega residente en Buenos Aires y en Montevideo, donde tiene previstos encuentros con colectivos vecinales y empresariales

La expedición, de la que también forma parte el vicepresidente y responsable del Museo de Pontevedra, Rafa Domínguez; y el diputado de Cultura, Jorge Cubela; y la directora del Museo de Pontevedra, Ángeles Tilve; tiene previsto partir este sábado 22 de noviembre hacia la capital argentina y regresar desde la urbe uruguaya el día 27.

Hacer oficial el acuerdo de cesión temporal de la pintura de Castelao, “A derradeira lección do mestre” para completar la mayor colección artística del intelectual de Rianxo que custodia el Museo de Pontevedra y redondear con ella la conmemoración del 75 aniversario de su muerte es el principal objetivo del viaje.

Las conversaciones con el Centro Gallego de Buenos Aires, titular de esta emblemática obra de arte de la que el Museo provincial guarda el dibujo original, están muy avanzadas y solo queda firmar el contrato de cesión que ya se pactó hace un mes con la visita de su presidente José María Vila Alén a Pontevedra.

Esta obra icónica de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, de más de dos metros de altura y considerada el ‘Guernica gallego', fue pintada en la capital argentina, en 1945 en homenaje a su amigo e intelectual Alexandre Bóveda, fusilado el 17 de agosto de 1936.

La agenda institucional de la Diputación en Argentina y Uruguay incluye una serie de encuentros con representantes de distintos colectivos culturales y sociales de gallegos emigrados desde distintos ayuntamientos de la provincia, así como visitas oficiales a espacios y edificios emblemáticos de sus dos capitales, Buenos Aires y Montevideo.

La primera de ellas será el domingo 23 en el Centro Cultural del Partido de A Estrada y tendrá continuidad el lunes con una recepción en el Centro Lalín, Agolada y Silleda; ambas en Buenos Aires. Al día siguiente, después del desplazamiento hasta Montevideo, está prevista una reunión con el presidente del Club de Ejecutivos del Uruguay, José Costa, una entidad hermanada con el Círculo de Empresarios de Vigo, seguida de un homenaje en el Centro Pontevedrés de Montevideo.

Además de estos encuentros, están previstas en Buenos Aires otras visitas institucionales al Centro Gallego de Buenos Aires, a la sede del Centro Galicia, al Campo Galicia, y al Museo de la Emigración Gallega en Argentina.

En Montevideo, además de la entidad empresarial uruguaya, la delegación pontevedresa acudirá al Centro Gallego de Montevideo. Para el gobierno provincial, "se trata de una oportunidad de estrechar lazos con la Galicia exterior y ahondar en los vínculos sentimentales y culturales a ambas orillas del Atlántico, así como aprovechar las oportunidades y los intereses comunes entre la provincia y la colectividad".