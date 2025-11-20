Cuntis homenajea a Josefina Pazos Hervés en su centenario

El Concello de Cuntis se vistió de celebración para honrar la trayectoria vital de Josefina Pazos Herves, vecina centenaria de Trasponte. Josefina celebró este miércoles su 100 aniversario, un hito que el gobierno local quiso reconocer con una visita institucional.

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos Velay, y la teniente de alcalde, Conchy Campos, se desplazaron hasta la residencia de Josefina, en el número 11 de la aldea de Trasponte, para transmitirle los mejores deseos en nombre de todo el municipio.

Durante la emotiva visita, los ediles hicieron entrega a la homenajeada de un ramo de flores como regalo y símbolo de aprecio. El encuentro se desarrolló en un ambiente distendido y familiar, donde Josefina, acompañada por su familia, compartió diversas anécdotas y recuerdos de un siglo de vida en Cuntis.

Manuel Campos expresó su satisfacción por poder celebrar este centenario: "Es una inmensa alegría y un privilegio poder compartir este día tan especial con Josefina. Cumplir 100 años es una muestra de fortaleza, sabiduría y una vida bien aprovechada."

"Josefina es la memoria viva de nuestro municipio y representa una generación que construyó el Cuntis que hoy conocemos. Desde el Concello, le deseamos muchísima salud y esperamos poder repetir esta visita para darle las enhorabuenas el año que viene".