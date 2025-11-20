Cubela plantea a Rueda que el municipio tenga una ambulancia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, mantuvieron una reunión de trabajo en la que destacaron que «Cerdedo-Cotobade es un ejemplo consolidado de fusión municipal». Entre los asuntos abordados Cubela se centró en la puesta en marcha del autobús escolar al IES A Xunqueira de Pontevedra, «una necesidad demandada por las familias y que es hoy una realidad. Es un servicio esencial para garantizar igualdad de acceso a la educación y mejorar la conciliación de las familias», explicó el alcalde, que agradeció la implicación de la Xunta en su incorporación al plan de transporte escolar.

Otro de los puntos tratados fue la posibilidad de que Cerdedo-Cotobade cuente con una ambulancia propia dentro del nuevo concurso del 061 previsto para 2026. Así, Cubela destacó que esta medida «permitiría mejorar los tiempos de respuesta sanitaria, reforzar la cobertura en el territorio y avanzar en la equidad en la atención a las emergencias».

Durante la reunión también se fijaron las prioridades conjuntas en materia de inversiones, centradas en saneamiento y abastecimiento, así como la vivienda «a través del impulso de actuaciones que faciliten la llegada y retorno de nuevas familias».

También abordaron cuestiones relacionadas con los recursos turísticos y naturales, coincidiendo en la necesidad de reforzar el posicionamiento del municipio como destino rural de referencia en la provincia de Pontevedra.

Cubela subrayó que buena parte de estos proyectos «cuentan con un elevado grado de planificación, terrenos disponibles y autorizaciones encaminadas», así como con la total voluntad del Concello de participar en su cofinanciación.

El alcalde hizo un balance muy positivo del encuentro y destaco que «la colaboración con la Xunta es fundamental. El presidente Rueda trasladó su compromiso para analizar a fondo cada propuesta y avanzar allí donde sea posible. Cerdedo-Cotobade es un municipio pionero y queremos seguir demostrando que la cooperación institucional da resultados reales».

Por su parte, el presidente de la Xunta reiteró su disposición a seguir apoyando al municipio «como referente del modelo de fusión municipal en Galicia y en España».