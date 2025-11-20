El Concello de Pontevedra reserva 3,3 millones para un gran parque en José Malvar de 11.000 m2

Crear una gran zona verde de más de 11.000 metros cuadrados entre las calles José Malvar y Ernesto caballero, al borde de las vías del tren en unos terrenos ahora sin apenas uso y en buena parte invadidos de maleza en pleno centro urbano. Es el objetivo de un proyecto que ideó el PSOE en 2023 y que ahora activa el Concello de Pontevedra, con una reserva de 3,3 millones de euros.

El gobierno local aprobó este jueves el inicio de la elaboración del proyecto y el proceso de adquisición de terrenos para este futuro parque. De los 3,3 millones retenidos, 2,2 se destinarían a la adquisición y expropiación de las parcelas , y 1,1 más para la elaboración del proyecto y la posterior urbanización.

El Concello estima que necesitará ocupar doce parcelas de superficies que oscilan entre los 184 y los 2.600 metros cuadrados y la pretensión municipal es obtenerlas mediante acuerdo con los propietarios. En caso de que no sea posible, el proceso contempla la expropiación. «Estamos dando un paso crucial para garantizar que nuestra ciudad siga creciendo en espacios verdes y en calidad urbana", dijo el alcalde, Miguel Fernández Lores

Este proyecto, largamente esperado y demandado, entra por fin en fase de ejecución administrativa, asegurando la inversión necesaria para su adquisición y posterior urbanización», afirmó Lores. El espacio está ya calificado urbanísticamente como zona verde y el proyecto municipal contempla la urbanización y mejora paisajística de todo el entorno, la creación de un nuevo parque infantil y la instalación de mobiliario e iluminación.