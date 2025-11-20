El Concello de Pontevedra y Rexurdir aúnan esfuerzos ante el frío y ofrecen doce camas a personas sin hogar

El comienzo oficial del invierno no será hasta el próximo 21 de diciembre, pero la previsión de bajas temperaturas de cara a los próximos días, mínimas de 4 grados centígrados en Pontevedra para hoy y mañana, según Meteogalicia, ha provocado que el Concello haya dado ya las instrucciones relativas al protocolo de frío.

Ocurre siempre a estas alturas del año, cuando el gobierno local toma ciertas medidas preventivas para garantizar la seguridad de las personas sin hogar que duermen en la calle, con el fin de que no haya que lamentar situaciones que puedan afectar a su integridad física. Junto a él, colaboran mano a mano asociaciones y organizaciones como Cruz Roja, Cáritas Interparroquial o Rexurdir, entre otras.

La principal novedad este año es que el Concello de Pontevedra pondrá en marcha un convenio con Rexurdir de modo que en el local de este colectivo, en la Rúa do Cruceiro, en las inmediaciones del puente de A Barca, se habilitará una docena de camas para que los sintecho puedan dormir resguardados.

Tal y como ha podido saber FARO, ya se está trasladando el material necesario a este punto, para ser instalado en el salón, donde actualmente cuentan con un sofá, mesas y zonas comunes. Son doce plazas para otras tantas personas.

Es la primera vez que se lleva a cabo esta colaboración, pero, además, el gobierno local sigue en contacto con otros colectivos dedicados a ayudar a las personas más necesitados.

En este sentido, se ha procedido a comprar material de utilidad, como mantas, prendas de abrigo de forro polar, sacos de dormir, etc... destinados a aquellos individuos que prefieren, libremente, pernoctar en la calle.

Parte de este material lo entregarán los voluntarios de Cruz Roja Pontevedra en sus salidas nocturnas cada martes y jueves. Hay que recordar que esta iniciativa se lleva a cabo desde hace años en el centro de la ciudad y en determinados barrios que la organización sin ánimo de lucro ya tiene controlados, en los que algunos sintecho duermen.

La cifra de personas que atienden cada una de esas noches se mantiene estable, rondando la treintena. Además de material de abrigo se les facilita comida tanto caliente (que se transporta en termos: leche, café, sopas instantáneas) como fría (bocadillos, agua...)

Albergue de San Javier

Además, el protocolo de frío del Concello de Pontevedra incluye una constante comunicación con Cáritas Interparroquial, que cuenta con el único albergue para personas sin hogar de la ciudad.

El San Javier, en la calle Joaquín Costa, tiene actualmente 20 plazas para hombres y siete para mujeres. Fue inaugurado en el verano de 2023.

Tal y como confirma Juan Carlos Abeigón, director interparroquial en Pontevedra, «estos días ya se están llenando las plazas, tanto las de hombres como las de mujeres».

Informa de que un momento clave en la toma de decisiones es cuando las temperaturas bajan de los cuatro grados, algo que está a punto de suceder. Asimismo, confirma que desde Cáritas están a la espera de lo que les indice el Concello de Pontevedra. Mientras tanto, en esta institución también disponen de mantas y otros artículos de abrigo para facilitar a los más necesitados.

Hay que recordar que, asimismo, Cáritas Interparroquial cuenta con una vivienda en el barrio de A Seca, pero que está pensada para familias.

Centros de día y comedor

En todo caso, las personas sin hogar también pueden hacer uso de los servicios gratuitos de Rexurdir y Cáritas, que con sus centros de día ofrecen espacios para pasar la tarde, desayunar o comer, que se agradecen especialmente en días de lluvia o frío intenso.

También hay que destacar la impagable labor del comedor de San Francisco, puesto en marcha hace años por los monjes y que cada día ofrece comidas, tanto para tomar en su comedor como para llevar a casa.

Rafa Vázquez |