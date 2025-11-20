El Concello de Pontevedra impulsa la renovación integral de la calle Casimiro Gómez

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, informó de las actuaciones que se desarrollarán en Pontevedra próximamente. Entre ellas se encuentra la renovación integral de servicios en la calle Casimiro Gómez, un proyecto que busca la mejora sustancial de la calidad de vida en la zona para el que se destinan 1.099.000 euros y un plazo de ejecución de un año. Son 185 metros de longitud en los que se realizarán itinerarios peatonales, un pavimento diferenciado, zonas de descanso, la separación de aguas pluviales de las residuales, reformas del alumbrado y otras renovaciones de los servicios.

En la calle de As Pereiras también se llevará a cabo una canalización de pluviales, dando lugar a una mejora de la estructura de los firmes y de la accesibilidad en una superficie de 495 metros lineales, que cuenta con una inversión de 227.447 euros y un plazo de cuatro meses.

Por otro lado, se entrega una licencia de reforma de la planta baja de la Comisaría Provincial de Pontevedra, una obra de 1.099.000 euros que permitirá mejorar los servicios de uso público y los accesos de comunicación con la primera planta. Se suprime el acceso interior de vehículos, creando un control de entrada, tal y como indica Lores, que añade que se reforma también la fachada, entre otras actuaciones como la sustitución de la carpintería.

Además, se prorroga la promoción del transporte público, con 357.816 euros, a través de la subvención de los billetes de los ciudadanos que utilizan el transporte metropolitano dentro de la ciudad de Pontevedra, junto con las dos líneas circulares existentes.

Por último, se llevará a cabo la canalización de pluviales y pavimentación en una zona de O Outeiro, en la parroquia de Lérez. La actuación supone una inversión de 284.7625 euros y se estima que esté finalizada en cuatro meses una vez iniciadas las obras.