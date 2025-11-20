El centro de información a la diversidad atendió a 20 personas en un mes

El Centro de Información en Diversidade e Sexualidade (CIDES) de Pontevedra ha atendido a 20 personas en su primer mes y medio de actividad. Se trata de un servicio que ofrece atención profesional, acompañamiento y apoyo especializado a las personas del colectivo LGTBIQ+, promoviendo al tiempo a igualdad, el respeto y la visibilidad de la diversidad sexual.

Anabel Gulías, concelleira de Igualdade, presentó ayer el nuevo servicio, acompañada por Mónica Novas, psicóloga jurídica-forense, experta en igualdad de género e integrante del equipo del CIDES, que se completa con Nessrin El Hachlaf Bensaid, abogada especializada en derechos de personas migrantes y delitos de odio.

«Pontevedra es una ciudad respetuosa y tenemos que tener un servicio que permita validar cualquier excepción de nuestra pauta habitual. El CIDES va a tratar cualquier incidencia en este campo, al tiempo que dará tratamiento personalizado a cualquiera que se sienta mal, que tenga dudas...», explicó la concejala.

«Somos una ciudad abierta y diversa; una ciudad orgullosa que celebra y reivindica la diversidad cada día, y proyectos como el CIDES muestran el compromiso del gobierno local por una igualdad real», añadió.

El servicio, en fase de implementación, comenzó su actividad en la sede municipal de la plaza José Martí, donde comparte instalaciones y horario con el CIM (Centro de Información a Mujer): de 9.00 a 14.00 horas, ahora bien con la posibilidad de atención de tarde para ajustarse a las necesidades de los/de las demandantes.

En esta fase inicial también puso en marcha la web www.cidespontevedra.com y abrió sus redes sociales (Instagram, Facebook y Tik Tok) con el fin de difundir contenidos informativos y ser canal de comunicación para los potenciales usuarios y usuarias del servicio.