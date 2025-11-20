Barro presenta una muestra de Castelao

«Castelao grafista» llega este mediodía al Concello de Barro. A las 12.00 horas en el salón de actos de la biblioteca pública municipal se presentará la muestra incluida en el programa «Corrente cultural», enfocado a la promoción de actividades culturales. Se podrá visitar hasta el 19 de diciembre. Lunes, miércoles y viernes de 9.00 a 14.00 y martes y jueves de 16.00 a 21.00 horas.