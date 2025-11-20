Ana Rosa Quintana repasa su trayectoria en la Escuela Naval

La periodista y empresaria Ana Rosa Quintana impartirá mañana viernes una conferencia en la Escuela naval, en el marco de la programación de la Cátedra Almirante Álvarez-Ossorio, que promueven conjuntamente la UVigo y la academia de la Armada. Programada para las 19.00 horas, esta conferencia permitirá ahondar en su trayectoria y en el rodaje de ‘Marusía. Vientos de honor’.