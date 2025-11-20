Ana Rosa Quintana repasa su trayectoria en la Escuela Naval
REDACCIÓN
Lugar
La periodista y empresaria Ana Rosa Quintana impartirá mañana viernes una conferencia en la Escuela naval, en el marco de la programación de la Cátedra Almirante Álvarez-Ossorio, que promueven conjuntamente la UVigo y la academia de la Armada. Programada para las 19.00 horas, esta conferencia permitirá ahondar en su trayectoria y en el rodaje de ‘Marusía. Vientos de honor’.
- Los bocatas XXL triunfan en Poio
- Condenado un pontevedrés por colocar cámaras ocultas en la habitación de su hijo y su hijastra, que eran novios
- Alarma en A Caeira por un intento de robo con «testigos» de silicona en puertas
- «No abordar la menopausia en la sanidad también es una cuestión de machismo»
- Adif cederá por 10 años los terrenos a la Diputación para crear la vía verde entre Pontevedra y Arcade
- Más de 730 corredores desafían al mal tiempo en Pontevedra para ayudar a las víctimas de trata
- Los vendedores exigen el regreso al centro para «no morir de hambre»
- «El té es la bebida que da de beber al alma»