Agenda para el 25N en Pontevedra: Camino Violeta este domingo y manifestación el martes

Pontevedra volverá a salir a la calle el martes con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer. La convocatoria está organizada por el Colectivo Feminista de Pontevedra y Fulanas y la marcha partirá a las 20 horas desde la Praza da Peregrina.

Ruta de Asampo

Previamente, este domingo, 23 de noviembre, se celebrará el Camino Violeta 2025, organizado por la Asociación de Amigos de la Pontevedrada, Asampo. A las 11 horas se iniciará el recorrido circular desde la Praza de España por el casco histórico de Pontevedra, en donde se han colocado las flechas de color que indican el camino en la lucha contra la violencia machista.

Es una ruta circular de 1,7 kilómetros, adaptada y accesible a todas las personas. A su término se leerá un manifiesto en Praza de Espña. No es necesaria inscripción.