La actriz Elisabet Casanovas, cuarta (y última) presentadora de los Premios Feroz en Pontevedra

Elisabet Casanovas será la cuarta (y última) presentadora de la gala de los Premios Feroz 2026 que por segundo año consecutivo se celebrará en Pontevedra, el sábado 24 de enero en el Pazo da Cultura.

La actriz catalana de 30 años ha declarado que "me divierte pensar que formar parte de los presentadores de los Premios Feroz de este año es como ser parte de un reparto coral que irá abriendo las puertas a los verdaderos protagonistas de la noche, ¡o tal vez pensarlo así le da un poco de tregua a los nervios que ya empiezo a tener! Estoy muy agradecida por la confianza. Son unos premios que sigo de cerca y creo en su criterio y compromiso. Tengo muy buen recuerdo del año que estuve nominada por ‘La Ruta’, en el que la serie se llevó varios premios, así que espero estar a la altura, y celebrar la ficción actual y futura”.

Nominada a los Feroz 2023 como Mejor actriz de reparto por la serie ‘La Ruta’, se hizo muy popular por su personaje de Tània en las tres temporadas de ‘Merlí’ (TV3 primero, La sexta y Netflix después). Recientemente estrenó ‘El Centro’ con Juan Diego Botto, Tristán Ulloa, Elena Martín Gimeno e Israel Elejalde; y ‘Las abogadas’ dando vida a Cristina Almeida, junto a Irene Escolar (Manuela Carmena), Paula Usero (Lola González) y Almudena Pascual (Paca Sauquillo).

En cine debutó en 2019 con ‘Ardara’ de Raimon Fransoy y Xavier Puig, y después apareció en ‘Chavalas’ de Carol Rodríguez Colás, ‘Fuimos canciones’ de Juana Macías y ‘Las leyes de la frontera’ de Daniel Monzón. Sus últimos largometrajes han sido ‘El rastro del lobo’ de Ángeles Hernández y ‘Campamento Garra de Oso’ de Silvia Quer.

Se trata de una intérprete versátil que también trabaja habitualmente en teatro (cursó Arte Dramático en el Institut del Teatre de Barcelona). Con la dirección de Sergi Belbel ha actuado en ‘Monroe-Lamarr’, ‘Kassandra’ y ‘La senyora Florentina i el seu amor Homer’ y desde este mes de noviembre interpretará a Jo en la versión libre del clásico de Louisa May Alcott 'Little Women' en el Teatre Lliure.

Con Casanovas se cierra el cuarteto de presentadoras y presentador que conducirán la gala de los Premios Feroz 2026, junto a Petra Martínez, Samantha Hudson y Antonio Durán ‘Morris’.