Vilaboa reivindica la falta de señalización de sus parroquias con un mural

El Concello de Vilaboa da un nuevo paso en la defensa de su identidad y en la reivindicación de su visibilidad dentro del área metropolitana de Vigo y Pontevedra. Con humor y una dosis de creatividad, el gobierno local promovió la creación de un mural en una de las rotondas de la A-57, concretamente la de acceso a la AP-9, con el objetivo de llamar la atención sobre la carencia de una señalización idónea de las diferentes parroquias del municipio.

Las artistas encargadas de la intervención transformaron unas simples chapas metálicas en una seña de identidad colectiva. El mural no solo indica como llegar hasta Cobres, Vilaboa o Paredes, sino que encierra un simbolismo que conecta con la historia, la cultura y el patrimonio de la localidad. Se escogieron los colores corporativos del Concello, con diferentes tonalidades de azul que evocan tanto la ría como el cielo abierto de Vilaboa, y se incorporaron elementos que representan el sombrero característico de las madamas y galanes del Carnaval de Cobres, la mámoa del Rey como testigo de la antigüedad y de la memoria histórica del territorio, y las Salinas de Ulló como espacio natural y patrimonial emblemático que recuerda la importancia de la actividad económica tradicional vinculada al mar.

Señalización de las parroquias de Vilaboa en un panel. / FdV

El mural, además de ser una obra artística, es un mensaje reivindicativo. Con un tono desenfadado y humorístico, busca visibilizar una problemática que afecta directamente al vecindario: la falta de una señalización clara y adecuada de las parroquias de Vilaboa. El gobierno local recuerda que la construcción de la A-57 supuso un gran olvido para el municipio, que quedó sin unas correctas indicaciones y que ve dificultada tanto la llegada de visitantes como la movilidad interna de la propia ciudadanía.

La alcaldía de Vilaboa subraya que este mural es una llamada de atención pero también una celebración de la identidad local. Se pretende que quien circule por esta rotonda sepa que aquí hay un ayuntamiento vivo, con cultura e historia.

La iniciativa contó con la colaboración de personas creativas que supieron transformar una reivindicación en una obra que combina estética y mensaje. El resultado es un mural llamado a convertirse en un referente visual y que invita a quien circula por la rotonda a descubrir Vilaboa y sus parroquias.

El Concello de Vilaboa insiste en que esta acción no sustituye la necesidad de una señalización oficial y adecuada. Por eso reclama a las administraciones competentes que den respuesta a una demanda legítima del vecindario y que reconozcan la importancia de dotar al municipio de visibilidad.