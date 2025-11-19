La moda de Bimba y Lola llega al Museo de Pontevedra

Desde hoy y hasta el domingo, en el Museo de Pontevedra se puede disfrutar de una exposición con la colección que un grupo de estudiantes de la Facultade de Deseño del campus de Pontevedra realizó con Bimba y Lola y Palomo Spain. Se trata de una iniciativa enmarcada en Debut, el desfile que el viernes se celebra en el Pazo da Cultura para dar a conocer las colecciones que desarrollaron los nuevos titulados en el máster en Deseño e Dirección Creativa en Moda de la UVigo.

La muestra, que se podrá ver en el Edificio Castelao del Museo hasta el domingo 23, forma parte de un proyecto de upcycling desarrollado por los estudiantes del máster en Deseño e Dirección Creativa en Moda Alicia Bonilla, Andrea San Miguel, Lucía González, Marina Pérez, Luiselena Tilve, Manuel López de Silanes, Fernando Búa, Alicia Gómez, Claudia Pinaque, Álvaro Brea, Sabela Alonso, Tuset, Celia Vilariño, Ruth Vidal y Alba Caballero, junto con Bimba y Lola y Palomo Spain.

Los quince estudiantes responsables del proyecto de upcycling. / Bimba y Lola

Al amparo de un convenio de colaboración con la Universidade de Vigo, responsables de estas firmas impartieron una serie de sesiones formativas a partir de las cuales el alumnado seleccionado trabajó en el rediseño e intervención de la colección desarrollada por Bimba y Lola y Alejandro Gómez Palomo y que puede verse en el Museo de Pontevedra.

Se trata de una colaboración única en la que vanguardia y diseño se dan a mano en una cápsula que reinterpreta y crea de nuevo algunos elementos icónicos de las colecciones de Bimba y Palomo. De este modo, en el Museo de Pontevedra se podrán ver propuestas que hacen uso de la serigrafía o de los bordados en 3D, que desestructuran una chaqueta para dejar a la vista lo que normalmente se oculta o, entre otros, diseños que dan volumen a una cazadora con pelo sintético o plumas.

Debut 2025 cuenta con el apoyo del Concello de Pontevedra, el vicerrectorado del campus, la Fundación Artesanía de Galicia, la Xunta de Galicia, la Fundación Bimba y Lola y la Diputación y el Museo de Pontevedra, así como del Consello Social de la Universidade de Vigo, al amparo de las jornadas de empleabilidad desarrolladas en los últimos meses en los diferentes centros del campus.

Con el objetivo de contribuir precisamente a esa conexión del alumnado con el mercado laboral, en esta programación se incluyen las jornadas profesionales que hoy llevan a los quince nuevos titulados que presentan sus colecciones en Debut a mantener una serie de entrevistas con responsables de recursos humanos de Inditex, Bimba y Lola, Sociedad Textil Lonia, Parfois y Adolfo Domínguez.