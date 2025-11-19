Una única oferta opta a mejorar las casetas para los marineros de Combarro

Portos de Galicia estudia una única oferta para ejecutar las obras de acondicionamiento de los edificios de departamentos para los marineros en el puerto de Combarro, un plan presupuestado en 1,4 millones de euros.

Las obras previstas en estas casetas consisten en la renovación de la envolvente de los tres edificios que albergan en total 28 departamentos. Asimismo se dotará a los edificios de aseos y conexión a la red de saneamiento. En concreto, se rehabilitará la estructura de hormigón y posteriormente se aplicará un revestimiento de protección. Se instalará también una nueva cubierta formada por panel sandwich y se renovará la carpintería que se realizará en aluminio.

Finalmente se dotará cada departamento de un aseo y se conectarán los tres edificios y la oficina portuaria a la red de saneamiento. Para esto, es precisa la creación de una red de abastecimiento en tubería y de un pozo de bombeo para conectar con la red principal por impulsión. El plazo de ejecución es de nueve meses