Teatro o venres no Ateneo Santa Cecilia

O Ateneo Santa Cecilia ofrece a representación da obra de teatro ‘Researt-Residencia de Artistas’”, unha comedia emotiva musical sen música, a cargo do grupo de teatro Lúa Chea de Poio. Será o venres ás 20.00 horas, no auditorio do Instituto Illa de Tambo.

