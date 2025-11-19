Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

San Xulián de Marín renova a xunta rectora

Nova rectora. | FdV

A Asociación Veciñal de San Xulián celebrou este domingo unha reunión para dar a coñecer a composición da súa renovada Xunta Rectora, que queda integrada por: Presidente: Juan Carlos San Jorge Almofrei; Vicepresidente: José Luis Souto Piñeiro; Secretaria: Vanessa Gil Villanueva; Tesoureiro: Manuel Arias Dasilva; e Vogais: Lidia Recamán Crespo, Antonio Gago Pastoriza e Francisco Piñeiro Crespo

