«El albariño de las Rías Baixas es uno de los vinos blancos más interesantes»

Durante tres jornadas, los importadores extranjeros, entre los que se encuentra el sueco Robert Rask, se reúnen con diez bodegas al día en esta «misión comercial» organizada por el Consello Regulador de la Denominación de Orixe Rías Baixas, con el objetivo de que las bodegas puedan conseguir importador en estos países, sin necesidad de invertir tiempo y dinero en desplazarse. Tras los encuentros, los representantes visitan aquellas bodegas que captaron su atención.

—¿Es la primera vez que participa en una jornada de este tipo en Galicia?

Sí. He estado una vez en Pontevedra de vacaciones hace un par de años, pero es la primera vez que estoy aquí en un tipo de evento como este.

—¿En qué factores se fija para determinar si importar un vino?

Yo soy un importador que trabajo principalmente con vinos de más bien alta gama, en general. Naturalmente, hay vinos para todo tipo de cosas, para supermercados y para buenos restaurantes. Yo no busco vinos para restaurantes, busco las cosas de muy alta calidad. Entre los que estamos aquí hay diferentes tipos de importadores. Hay algunos de volúmenes muy grandes y otros que son, digamos, más especializados en cosas un poco más peculiares.

—¿Qué espera de esta visita?

Conozco la región y los vinos desde siempre, pero de momento no trabajo con ninguno de esta zona, así que pensé que iba a ser interesante poder ver las diferencias que hay, porque aquí en las Rías Baixas el estilo es bastante consistente, o sea, hablamos prácticamente solo de vinos blancos y de un estilo que en general va a ser con buena fruta y buena acidez, pero dentro de esto todavía hay mucha posibilidad de diversidad. Hay algunos que lo crían más tiempo sobre las lías, que da un carácter diferente, y depende también de las subzonas. Espero principalmente aprender más sobre la región y las diferencias que hay aquí dentro de los vinos y a ver si encuentro algún vino interesante para comercializar en Suecia.

—Por el momento, ¿destacaría algún vino de los que ha catado?

Sí, absolutamente. Entre los que he catado, yo diría que hay por lo menos dos productores que a mí me han caído muy bien.

—¿Cuál es el tipo de vino por el que nota mayor interés?

Cuando hablamos de vinos blancos de España, yo diría absolutamente que el albariño de las Rías Baixas es uno de los más interesantes y de los que más pide la gente. Al lado de eso, naturalmente en España siempre hablamos de las grandes regiones: de Rioja, de Ribera del Duero y de las regiones de Cataluña, como el Priorat, pero en vinos blancos, yo diría absolutamente que esta es una de las regiones que destacan.

30 bodegas luchan por la internacionalización

Un total de 30 bodegas de la Denominación de Orixe (D.O.) Rías Baixas participan en la actividad organizada por el Consello Regulador, con el fin de poder exportar sus vinos a otros países mediante el encuentro con representantes de relevantes empresas importadoras de vino.

Durante varios años «hemos traído importadores de distintos mercados, como Asia, Latinoamérica, Estados Unidos o Europa del Este», destaca Eva África Mínguez, directora de marketing de la D.O., que considera la iniciativa como «una forma rápida y provechosa de que las bodegas puedan encontrar importador en esos países».

Para la realización de estas jornadas, el Consello Regulador cuenta con unas estadísticas de los países en los que más se venden estos vinos. De esta forma, se seleccionan los mercados que resultan más interesantes para las bodegas de la D.O., a las que se convocan a participar en la actividad con el único requisito de «que en alguna de sus marcas no tengan importador en esos países».Entre los retos que afronta el sector se encuentran el posicionamiento de las bodegas de la D.O. en el mercado internacional y mantener el precio alto.

«El precio de los vinos de las Rías Baixas es de 8 euros por litro, cuando la media del vino español con D.O. está en los 4,5 euros, entonces casi doblamos el precio. Son vinos de calidad y minifundio, en los que todo el trabajo se hace a mano y con controles de calidad», declara Mínguez, añadiendo que ellos siempre lo han tenido muy claro: «tenemos que competir por calidad, no por volumen».