Pontevedra acelera: la ciudad remonta la matriculación de turismos y «superarán el millar» este año

La matriculación de turismos en Pontevedra ronda el millar de turismos de forma anual. Desde 2019 se ha mantenido una tendencia a la baja, hasta el año pasado, donde los números se incrementaron por encima de un veinte por ciento en la ciudad.

Hasta el momento, son cerca de 850 los automóviles matriculados, a falta de algo menos de mes y medio para que termine el curso. El año pasado, se cifró el total en 1.000 turismos y, desde el concesionario de Toyota en Pontevedra, afirman que «se superarán las cifras seguro», sostiene su gerente, Pablo Conde.

Tradicionalmente, los últimos meses del año son en los que más coches nuevos abandonan los concesionarios. Todo tipo de ofertas y promociones como «las ventas flexibles suelen tener mucho éxito», explica Conde.

Se trata de un formato de compra en el que el cliente prueba el turismo durante cuatro años y, al término de ese periodo, decide si se hace con él definitivamente o, por contra, lo devuelve al concesionario.

Este estilo representa el setenta por ciento del total de las ventas de la escudería japonesa en Pontevedra, una muestra muy representativa del volumen de ventas de turismos en la ciudad.

En cuanto a la media mensual de automóviles matriculados, a falta de cumplir los dos últimos meses de la campaña, los datos se mantienen por encima de los alcanzados durante los tres últimos años.

Son 85 los nuevos turismos (sin incluir otro tipo de vehículos, entre ellas las motos) matriculados cada mes en Pontevedra, superando levemente al promedio de 83 del pasado curso y muy por encima de los 68 de los dos anteriores.

Para encontrar una cifra mejor, hay que retroceder en el tiempo hasta 2021, que cerró el ejercicio con 86 vehículos matriculados al mes, alcanzando un total de 1.194 nuevos turismos en las carreteras de Pontevedra, todavía lejos de los 848 que suman los concesionarios locales en el curso actual.

A pesar de la «notable subida de precios» que se ha podido apreciar en el mercado automovilístico en las últimas campañas a causa de «las importantes mejoras en el ámbito tecnológico que presenta la colección de los nuevos modelos», las ventas se mantienen respecto a los años anteriores en la capital de la provincia.

No obstante, una de las opciones favoritas de los clientes que buscan un nuevo coche para el día a día son los «vehículos de ocasión», garantiza.

«Más del 21 por ciento de las ventas totales de Toyota se encuadran en este sector», explica el gerente sobre una de las variantes más recurridas por los perfiles de compra más jóvenes, que «descartan totalmente la idea de comprarse un coche totalmente nuevo», concluye.

Dejando a un lado el pequeño despunte de ventas, quedan muy lejos las cifras de principios de siglo, donde incluso se rozaban las 3.000 matriculaciones anuales.