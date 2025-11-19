El valor de las redes neuroendocrinas

La UNED presenta esta tarde un curso sobre las redes de comunicación neuroendocrina y su influencia en la salud psicofísica. Las ponentes a cargo son las psicólogas Ana Paula Ferreira y Anaís Sueiro. De 16.00 a 20.30 horas, se podrá seguir de forma presencial y online, en directo o en diferido. Va dirigida a alumnos, profesores e interesados en el ámbito sanitario.